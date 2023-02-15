Астрологічний прогноз на 15 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано розпочинати нові справи, але можна продовжувати і завершувати вже розпочаті. Працювати краще на самоті, навіть один колега, що перебуває поруч, буде відволікати від вирішення важливих питань. Професійні та бізнес-рішення сьогодні краще не ухвалювати – вони, найімовірніше, виявляться помилковими.

Символ дня: черепаха.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: смарагдовий, нефритовий.

Щасливі камені дня: тигрове, соколине та котяче око.

За яку частину тіла відповідає: органи слуху, колінні суглоби.

Хвороби дня: за своєчасного та правильного лікуванні хвороби, що розпочалися цього дня, вдасться легко знешкодити.

Харчування дня: можна голодувати і пробувати нові дієти або інші обмеження в харчуванні, бажано також включати до раціону більше овочів, фруктів та свіжих соків.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна сіяти насіння овочів та квітів на розсаду та у парниках.

Магія та містика дня: навіть необізнаним у ворожінні людям можна ворожити на картах Таро — інтуїція підкаже їм правильну відповідь.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть відкрити завісу майбутнього, але ненабагато, тож на серйозні одкровення розраховувати не варто.

Табу дня: необхідно побоюватися води, особливо якщо йдеться про великі водоймища.

Афоризм дня: "Набагато важливіше зрозуміти, куди ти йдеш, ніж потрапити туди. Не плутайте діяльність із результатом"(Мейбел Ньюкомбер).

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