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Астрологический прогноз на 15 февраля

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Астрологический прогноз на 15 февраля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нежелательно приступать к новым делам, но можно продолжать и завершать уже начатые. Работать лучше в одиночестве, даже один находящийся рядом коллега будет отвлекать от решения важных вопросов. Профессиональные и бизнес-решения сегодня лучше не принимать – они, скорее всего, окажутся ошибочными. 

Символ дня: черепаха. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: изумрудный, нефритовый, смарагдовый. 

Счастливые камни дня: тигровый, соколиный и кошачий глаз. 

За какую часть тела отвечает: органы слуха, коленные суставы.

Болезни дня: при своевременном и правильном лечении болезни, начавшиеся в этот день, удастся легко обезвредить. 

Питание дня: можно голодать и пробовать новые диеты или другие ограничения в питании, желательно также включать в рацион побольше овощей, фруктов и свежевыдавленных соков. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно сеять семена овощей и цветов на рассаду и в парниках. 

Магия и мистика дня: даже несведущим в гадании людям можно гадать на картах Таро – интуиция подскажет им правильный ответ. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут приоткрыть завесу будущего, но ненамного, так что на серьезные откровения рассчитывать не стоит. 

Табу дня: необходимо опасаться воды, особенно если речь идет о больших водоемах. 

Афоризм дня: "Гораздо важнее понять, куда ты идешь, чем попасть туда. Не путайте деятельность с результатом" (Мэйбел Ньюкомбер).

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Дата публикации
Просмотры
51
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