Джонсон перед відставкою планує прощальний візит до України - Telegraph

Це буде третій візит Джонсона до нашої держави за час повномасштабного російського вторгнення.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон перед тим, як піти у відставку, планує здійснити прощальну поїздку до України і зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише британське видання Telegraph з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерела видання, Джонсон наголошує, що "не може просто так піти".

"Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим прихильником (Зеленського. – Ред.)). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду", – сказав співрозмовник Telegraf.

Зазначимо, що Джонсон — один з перших світових лідерів, який відвідав Київ після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Перший його візит після вторгнення відбувся 9 квітня. Вдруге Джонсон прибув до України 17 червня.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться. У цьому главу держави запевнив сам британський прем'єр.

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