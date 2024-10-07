Хакери ГУР паралізували роботу судової системи РФ - джерело

Завдяки цій системі в Росії реалізовано електронний документообіг у всіх судах.

Кіберспеціалісти Головного управління розвідки Міноборони України разом з активістами групи "Во Теаm" зупинили роботу судової системи Росії.

Про це повідомили джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР), пише РБК-Україна.

"Привітали» російського диктатора Путіна з днем народження зламом державної автоматизованої системи "Правосудие", завдяки якій відбувається електронний документообіг", - йдеться у повідомленні.

Кіберудар паралізував роботу судів у Росії, вивівши з ладу відомчі електронні поштові скриньки та офіційні сайти. Завдяки атаці хакери ГУР отримали доступ до персональних даних користувачів та внутрішньої документації системи. Російські органи повідомляють про неможливість подачі позовів і перегляду часу судових засідань через несправність сайтів.

За даними військової розвідки, успіх кіберудару пояснюється низькою кваліфікацією російських спеціалістів з кібербезпеки та вразливостями в їхніх системах, зокрема від "Лабораторії Касперського", ПАТ "Positiv Technologies" та АТ "ИВК".

Нагадаємо, у Росії через хакерську атаку призупинено онлайн-мовлення каналу "Росія-1" та інших каналів ВДТРК.

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