У Росії за участі Міноборони РФ розробляють комп’ютерну гру про війну в Україні

Віртуальна війна розпочинається у 2014 році із протистояння на Донбасі.

У Міноборони РФ, здається, остаточно переконалися, що перемогти Україну на полі бою не вдасться, тому стратеги “київського бліцкрігу” вирішили долучитися до створення комп’ютерної гри для російських геймерів.

Як повідомляють російські пропагандисти з видання “Известия”, російське військове відомство надає “консультаційну підтримку” у створенні одиночної стратегії під назвою “Загін 22: ZOV”.

Цікаво, що віртуальна війна розпочинається у 2014 році із протистояння на Донбасі, а не з лютого 2022 року, коли розпочалася так звана “спеціальна воєнна операція”, тобто повномасштабне вторгнення в Україну.

Очікується, що гра вийде вже у грудні 2024 року. Вона буде доступна лише на платформі VK Play.

Директор Міжконтинентальної кіберспортивної ліги Олександр Горбаченко висловив упевненість, що "Загін 22" "обов'язково знайде своїх шанувальників і навіть збере довкола себе стійку спільноту геймерів-патріотів". Він також запропонував використати у грі образи та біографії реальних учасників війни з Україною.

Судячи з того, що навіть у назвах населених пунктів, як свідчить скрин гри, розробники під наглядом Міноборони РФ допускаються помилок (“Бердяньске” замість “Бердянське”), сюжет цієї іграшки для “геймерів-патріотів” буде далеким від реальних подій.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилися кадри, які свідчать про те, що у Росії дітей змалечку вчать вбивати українців. Там вже працюють спеціальні "центри підготовки".

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