Антонов перебував на посаді від 2017-го.

Посол агресорки Росії у Сполучених Штатах Америки Анатолій Антонов закінчив роботу у Вашингтоні та повертається до Москви.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.

Зазначається, що Антонов "завершує відрядження у Вашингтоні". Своєю чергою, російському посольстві у США розповіли, що літак із колишнім послом на борту вилетів до Москви увечері 5 жовтня. Хто змінить Антонова на цій посаді, наразі не повідомляється.

До призначення у серпні 201-го на посаду Антонов працював у департаменті з питань безпеки та роззброєння російського МЗС. У 2011-2016 роках перебував на посаді заступника російського міністра оборони, після чого був заступником міністра закордонних справ Росії.

Нагадаємо, директор ФСБ Росії Олександр Бортніков пригрозив війною ще кільком країнам. Він звинуватив Молдову та країн Балтії у нібито "ворожих діях".

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