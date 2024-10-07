Путін зніс свою резиденцію в Сочі через страх перед атаками безпілотників

У Сочі (Краснодарський край РФ) знесли вщент головну будівлю резиденції російського диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Проект".

Знесення будівлі резиденції "Бочарів струмок" завершилося у березні. Проаналізувавши супутникові знімки, журналісти з'ясували, що зараз на цьому місці знаходиться котлован та будівельна техніка. Зазначається, що офіційно про роботи у резиденції не повідомлялося.

Аналіз супутникових знімків резиденції Путіна/Зображення Проект.media

За даними "Проекту", Путін перестав літати до Сочі і не був там уже сім місяців. Диктатор боїться за своє життя після атак українських безпілотників. Раніше він проводив у Сочі значну частину весни та осені.

Цього року Путін провів лише одну зустріч у Сочі – 6 березня 2024 року з головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Зустріч з ним Путін проводив в іншій будівлі, яка була збудована біля південного кордону резиденції після Олімпіади в Сочі у 2014 році та називається "Бочарів струмок-2".

"Путін взагалі більше не літає до Сочі та сусідні міста – не був там уже сім місяців. Це рекорд як мінімум за останні 10 років. Цього року він також порушив свою давню традицію зустрічати на чорноморському узбережжі день народження своєї коханої Аліни Кабаєвої. Головна причина змін – страх за власне життя. Путін скоротив візити до Сочі після того, як дрони ЗСУ кілька разів атакували місто та пошкодили вертолітний майданчик аеропорту", – повідомляє телеграм-канал "Проекту".

Раніше повідомлялося, що наближені до Путіна олігархи захопили землю в Криму для стоянки яхт багатіїв.

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