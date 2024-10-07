Путин снес свою резиденцию в Сочи из-за страха перед атаками беспилотников

В Сочи (Краснодарский край РФ) снесли до основания главное здание резиденции российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

Снос здания резиденции "Бочаров ручей" завершился в марте. Проанализировав спутниковые снимки, журналисты выяснили, что сейчас на этом месте находится котлован и строительная техника. Отмечается, что официально о работах в резиденции не сообщалось.

Анализ спутниковых снимков резиденции Путина / Изображение Проект.media

По данным "Проекта", Путин перестал летать в Сочи и не был там уже семь месяцев. Диктатор боится за свою жизнь после атак украинских беспилотников. Ранее он проводил в Сочи значительную часть весны и осени.

В этом году Путин провел только одну встречу в Сочи – 6 марта 2024 года с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Встречу с ним Путин проводил в другом здании, которое было построено у южной границы резиденции после Олимпиады в Сочи в 2014 году и называется "Бочаров ручей-2".

"Путин вообще больше не летает в Сочи и соседние города – не был там уже семь месяцев. Это рекорд как минимум за последние 10 лет. В этом году он также нарушил свою давнюю традицию встречать на черноморском побережье день рождения своей любимой Алины Кабаевой. Главная причина перемен – страх за собственную жизнь. Путин сократил визиты в Сочи после того, как дроны ВСУ несколько раз атаковали город и повредили вертолетную площадку аэропорта", – сообщает телеграм-канал "Проекта".

Ранее сообщалось, что приближенные к Путину олигархи захватили землю в Крыму для стоянки яхт богачей.

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