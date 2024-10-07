Хакеры ГУР парализовали работу судебной системы РФ - источник

Благодаря этой системе в России реализовано электронный документооборот во всех судах.

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины вместе с активистами группы "Во Теаm" остановили работу судебной системы России.

Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР), пишет РБК-Украина.

"Поздравили" российского диктатора Путина с днем рождения взломом государственной автоматизированной системы "Правосудие", благодаря которой проходит электронный документооборот", — говорится в сообщении.

Киберудар парализовал работу судов в России, выведя из строя ведомственные электронные почтовые ящики и официальные сайты. Благодаря атаке хакеры ГУР получили доступ к персональным данным пользователей и внутренней документации системы. Российские органы сообщают о невозможности подачи исков и пересмотре времени судебных заседаний из-за неисправности сайтов.

По данным военной разведки, успех киберудара объясняется низкой квалификацией российских специалистов по кибербезопасности и уязвимостям в их системах, в частности, от "Лаборатории Касперского", ПАО "Positiv Technologies" и АО "ИВК".

Напомним, в России из-за хакерской атаки приостановлено онлайн-вещание канала "Россия-1" и других каналов ВГТРК.

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