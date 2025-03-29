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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Монстр" під ліжком: кого знайшла няня у спальні дитини

Дитина поскаржилася няні, що під її ліжком ховається «монстр». Виявилося, що це правда, а монстр цілком реальна людина.

Автор публікації
Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Поліція США

Поліція штату Казас майже добу шукала «монстра», який ховався під ліжком дитини / © Associated Press

Невелике американське містечко Грейт-Бенд із населенням близько 15 000 осіб у штаті Канзас, сколихнув тривожний інцидент, який закінчився поліцейським переслідуванням та арештом. А почалося все з того, що дитина поскаржилася няні, що під її ліжком ховається «монстр».

Про це пише CNN.

У поліції повідомили, що коли няня заглянула під ліжко, щоб показати дитині, що там нікого немає, вона побачила чоловіка, «якого там не мало бути». Ця людина раніше жила в цьому будинку, але за рішенням суду йому заборонили наближатися до будинку через звинувачення в домашньому насильстві та жорстокому поводженні.

У поліції не повідомили, як чоловікові вдалося проникнути у будинок. Але коли няня знайшла його під ліжком, чоловік напав на неї, а потім утік. Під час бійки також постраждала дитина, яка впала з ліжка на підлогу. Наскільки серйозні травми отримали дитина та няня, поліція не розголошує.

Інцидент стався увечері в понеділок, 24 березня. Коли поліція прибула на місце події, підозрюваного вже не було. Його шукали майже добу та змогли затримати у вівторок після поліцейської погоні.

Журналістам також стало відомо з публічних судових записів, що за 10 днів до того, що сталося, чоловікові висунули кримінальні звинувачення у погрозах, домашньому насильстві та порушенні постанови про захист. Ці злочини, ймовірно, він скоїв у січні та лютому цього року. Тоді підозрюваний вніс заставу і був залишений на волі до винесення судового рішення.

Після нового нападу суддя відправив підозрюваного за ґрати без права внесення застави. В офісі шерифа повідомили, що чоловікові буде висунуто нові звинувачення: пограбування та нанесення побоїв за обтяжливих обставин, а також створення небезпеки для дитини.

Нагадаємо, у Баварії чоловік із ножем напав на маленьких дітей у парку. Одна дитина загинула. Шольц розлютований нападами мігрантів і вимагає «негайних наслідків».

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