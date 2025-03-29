"Монстр" под кроватью: кого нашла няня в спальне ребенка

Полиция штата Казас почти сутки искала «монстра», который прятался под кроватью ребенка / © Associated Press

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Небольшой американский городок Грейт-Бенд с населением около 15 000 человек в штате Канзас, всколыхнул тревожный инцидент, который закончился полицейской погоней и арестом. А началось все с того, что ребенок пожаловался няне, что под его кроватью прячется «монстр».

Об этом пишет CNN.

В полиции сообщили, что когда няня заглянула под кровать, чтобы показать ребенку, что там никого нет, она увидела мужчину, «которого там не должно было быть». Этот человек раньше жил в этом доме, но по решению суда ему запретили приближаться к дому из-за обвинений в домашнем насилии и жестоком обращении.

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В полиции не сообщили, как мужчине удалось проникнуть в дом. Но когда няня нашла его под кроватью, мужчина напал на нее, а потом сбежал. В ходе драки также пострадал ребенок, который упал с кровати на пол. Насколько серьезные травмы получили ребенок и няня, полиция не разглашает.

Инцидент произошел вечером понедельника, 24 марта. Когда полиция прибыла на место происшествия, подозреваемого уже не было. Его искали почти сутки и смогли задержать во вторник после полицейской погони.

Журналистам также стало известно из публичных судебных записей, что за 10 дней до случившегося мужчине предъявили уголовные обвинения в угрозах, домашнем насилии и нарушении постановления о защите. Эти преступления предположительно он совершил в январе и феврале этого года. Тогда подозреваемый внес залог и был оставлен на свободе до вынесения судебного решения.

После нового нападения судья отправил подозреваемого за решетку без права внесения залога. В офисе шерифа сообщили, что мужчине будут предъявлены новые обвинения: ограбление и нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах, а также создание опасности для ребенка.

Напомним, в Баварии мужчина с ножом напал на маленьких детей в парке. Один ребенок погиб. Шольц взбешен нападениями мигрантов и требует «немедленных последствий».