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"Монстр" под кроватью: кого нашла няня в спальне ребенка
Ребенок пожаловался няне, что под его кроватью прячется «монстр». Оказалось, что это правда, а монстр — вполне реальный человек.
Небольшой американский городок Грейт-Бенд с населением около 15 000 человек в штате Канзас, всколыхнул тревожный инцидент, который закончился полицейской погоней и арестом. А началось все с того, что ребенок пожаловался няне, что под его кроватью прячется «монстр».
Об этом пишет CNN.
В полиции сообщили, что когда няня заглянула под кровать, чтобы показать ребенку, что там никого нет, она увидела мужчину, «которого там не должно было быть». Этот человек раньше жил в этом доме, но по решению суда ему запретили приближаться к дому из-за обвинений в домашнем насилии и жестоком обращении.
В полиции не сообщили, как мужчине удалось проникнуть в дом. Но когда няня нашла его под кроватью, мужчина напал на нее, а потом сбежал. В ходе драки также пострадал ребенок, который упал с кровати на пол. Насколько серьезные травмы получили ребенок и няня, полиция не разглашает.
Инцидент произошел вечером понедельника, 24 марта. Когда полиция прибыла на место происшествия, подозреваемого уже не было. Его искали почти сутки и смогли задержать во вторник после полицейской погони.
Журналистам также стало известно из публичных судебных записей, что за 10 дней до случившегося мужчине предъявили уголовные обвинения в угрозах, домашнем насилии и нарушении постановления о защите. Эти преступления предположительно он совершил в январе и феврале этого года. Тогда подозреваемый внес залог и был оставлен на свободе до вынесения судебного решения.
После нового нападения судья отправил подозреваемого за решетку без права внесения залога. В офисе шерифа сообщили, что мужчине будут предъявлены новые обвинения: ограбление и нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах, а также создание опасности для ребенка.
Напомним, в Баварии мужчина с ножом напал на маленьких детей в парке. Один ребенок погиб. Шольц взбешен нападениями мигрантов и требует «немедленных последствий».