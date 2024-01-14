На Тайвані вибрали президента: що відомо про лідера перегонів

На президентських виборах на Тайвані після опрацювання 95% бюлетенів лідирує Лай Чінте, нинішній віцепрезидент країни, який набрав 40,3% голосів. Китай назвав перегони "вибором між війною і миром".

Про це повідомляє Reuters.

Кандидат від головної опозиційної партії Тайваню Гоміньдан Хоу Юй-і визнав свою поразку.

Демократична прогресивна партія, яка відстоює окрему ідентичність Тайваню і відкидає територіальні претензії Китаю, претендує на третій термін, що є безпрецедентним за нинішньої виборчої системи острова.

Виступаючи перед журналістами в місті Тайнань перед голосуванням, Лай закликав людей не ігнорувати участь у виборах.

"Кожен голос цінується, оскільки це важко зароблена демократія Тайваню", - сказав він у короткому виступі.

Напередодні виборів Китай неодноразово критикував Лая як "сепаратиста" і відкидав заклики до переговорів. Сам Лай наголошує, що відданий збереженню миру в Тайванській протоці і зміцненню оборони острова.

Водночас консервативна партія Гоміньдан, що програла, є затятим прихильником зближення з КНР, тому напруженість у відносинах між материковим Китаєм і Тайванем збережеться. Однак, на думку експертів Reuters, це зовсім не означає початок війни, але ситуація може ескалуватися, якщо Тайвань оголосить про свою незалежність та її визнають західні країни.

"Напередодні виборів Китай засудив Лая як небезпечного сепаратиста, заявивши, що будь-які кроки до формальної незалежності Тайваню означають війну, і відкинув заклики Лая до переговорів", — нагадує видання.

І додає, що переможець виборів стверджує: він відданий збереженню миру і статус-кво в Тайванській протоці, а також зміцненню оборони острова.

Демократ Лай Чінте, який переміг: що про нього відомо

Лай Чінте, також відомий як Вільям Лай — 64-річний тайванський політичний і державний діяч, обійме нову посаду 20 травня. Уже відомо, що віцепрезидентом стане 52-річна Сьяу Бікхім, яка раніше очолювала тайванське представництво у США.

За роки політичної кар'єри був прем'єр-міністром Китайської Республіки і мером міста Тайнань. Член Законодавчого Юаня від 1999 до 2010 року. Досьогодні був віце-президентом і заступником очільника Ради національної безпеки республіки.

За освітою медик — навчався в Національному університеті Ченгун і Національному університеті Тайваню. Пізніше Лай здобув ступінь магістра в Гарвардській школі громадської охорони здоров'я і став експертом з ушкоджень спинного мозку.

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