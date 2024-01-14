На Тайване выбрали президента: что известно о лидере гонки

На президентских выборах на Тайване после обработки 95% бюллетеней лидирует Лай Чинте, нынешний вице-президент страны, набравший 40,3% голосов. Китай назвал гонку "выбором между войной и миром".

Об этом сообщает Reuters.

Кандидат от главной оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан Хоу Юй признал свое поражение.

Демократическая прогрессивная партия, отстаивающая отдельную идентичность Тайваня и отвергающая территориальные претензии Китая, претендует на третий срок, что беспрецедентно при нынешней избирательной системе острова.

Выступая перед журналистами в Тайнане перед голосованием, Лай призвал людей не игнорировать участие в выборах.

"Каждый голос ценится, поскольку это тяжело заработанная демократия Тайваня", – сказал он в коротком выступлении.

В преддверии выборов Китай неоднократно критиковал Лая как "сепаратиста" и отвергал призывы к переговорам. Сам Лай отмечает, что предан сохранению мира в Тайваньском проливе и укреплению обороны острова.

В то же время проигравшая консервативная партия Гоминьдан является ярым сторонником сближения с КНР, поэтому напряженность в отношениях между материковым Китаем и Тайванем сохранится. Однако, по мнению экспертов Reuters, это вовсе не означает начало войны, но ситуация может эскалироваться, если Тайвань объявит свою независимость и ее признают западные страны.

"В преддверии выборов Китай осудил Лая как опасного сепаратиста, заявив, что любые шаги к формальной независимости Тайваня означают войну, и отверг призывы Лая к переговорам", — напоминает издание.

И добавляет, что победитель выборов утверждает: он привержен сохранению мира и статус-кво в Тайванском проливе, а также укреплению обороны острова.

Победивший демократ Лай Чинте: что о нем известно

Лай Чинте, также известный как Уильям Лай — 64-летний тайваньский политический и государственный деятель, вступит в должность 20 мая. Уже известно, что вицепрезидентом станет 52-летняя Сьяу Бикхим, ранее возглавлявшая тайваньское представительство в США.

За годы политической карьеры являлся премьер-министром Китайской Республики и мэром города Тайнань. Член Законодательного Юаня с 1999 по 2010 годы. До сих пор был вице-президентом и заместителем главы Совета национальной безопасности республики.

По образованию медик – учился в Национальном университете Ченгун и Национальном университете Тайваня. Позже Лай получил степень магистра в Гарвардской школе общественного здравоохранения и стал экспертом по повреждениям спинного мозга.

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