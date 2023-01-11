Путін заявляє, що війна не сильно вплинула на Росію

Російський президент-диктатор Володимир Путін заявив, що війна не сильно вплинула на Російську Федерацію. Мовляв, країна виявилася готовою до викликів, які їй "пророкували противники".

Про це глава Кремля заявив першій нараді з Кабміном, повідомляють російські ЗМП.

"Нічого з того, що нам наш противник передрікав, не сталося. І зроблено це завдяки, звичайно, перш за все, громадянам Росії, їх зібраності, всій нашій зібраності та готовності до викликів, готовності до роботи у складних умовах. Але не в останню чергу це результат роботи уряду", - висловиввся диктатор.

Втім, поскаржився Путін на те, що РФ не має замовлень на нові літаки. За його словами, "контрактів немає на підприємствах" та й все "задовго".

"Протягом місяця все має бути зроблено. Квартал, рік, про що ми говоримо? Ми, що не розуміємо, в яких умовах живемо? Я вас прошу протягом місяця цю роботу закінчити. Не постараєтеся зробити все можливе, а зробите це протягом місяця", - заявив президент РФ.

Нагадаємо, експерти прогнозують кілька варіантів падіння економіки Росії через війну в Україні. На думку аналітиків, найсприятливіший варіант – активізм. Він можливий за умови, що темпи зростання світової економіки збережуться на рівні 3%, а ціни на енергоносії залишаться водночас відносно високими.

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