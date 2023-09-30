Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Брянській області через ймовірний "приліт" зникло світло

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
397
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Брянській області через ймовірний "приліт" зникло світло

У росіян розквітла "бавовна" / Фото: соцмережі

Росіяни залишилися без світла.

У Брянській області РФ, за попередньо інформацією, стався "приліт" на електропідстанцію, частина округу опинилася без світла.

Про це йшлося у соціальних мережах. 

Пізніше рос"ЗМІ" повідомили про те, що вибух стався на електропідстанції у місті Погар Брянської області. Воно знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Україною.

За словами місцевих мешканців, в окрузі повністю зникло світло. Про причини та постраждалих наразі невідомо, офіційної інформації немає.

Нагадаємо, рано-вранці 29 вересня російські пропагандистські медіа заявили, що "український безпілотник" скинув дві вибухівки на підстанцію в Курській області. Унаслідок цього було знеструмлення.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
397
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація