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В Брянской области из-за предполагаемого "прилета" исчез свет

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
28
Время на прочтение
1 мин
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В Брянской области из-за предполагаемого "прилета" исчез свет

У россиян расцвел "хлопок" / Фото: соцмережі

Россияне остались без света.

В Брянской области РФ, по предварительной информации, произошел "прилет" на электроподстанцию, часть округа оказалась без света.

Об этом говорилось в социальных сетях.

Позже рос "СМИ" сообщили о том, что взрыв произошел на электроподстанции в городе Погар Брянской области. Оно находится в 30 километрах от границы с Украиной.

По словам местных жителей, в округе полностью пропал свет. О причинах и пострадавших неизвестно, официальной информации нет.

Напомним, ранним утром 29 сентября российские пропагандистские медиа заявили, что " украинский беспилотник" сбросил две взрывчатки на подстанцию в Курской области. В результате было обесточивание.

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Дата публикации
Просмотры
28
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