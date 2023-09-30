В Брянской области из-за предполагаемого "прилета" исчез свет

В Брянской области РФ, по предварительной информации, произошел "прилет" на электроподстанцию, часть округа оказалась без света.

Об этом говорилось в социальных сетях.

Позже рос "СМИ" сообщили о том, что взрыв произошел на электроподстанции в городе Погар Брянской области. Оно находится в 30 километрах от границы с Украиной.

По словам местных жителей, в округе полностью пропал свет. О причинах и пострадавших неизвестно, официальной информации нет.

Напомним, ранним утром 29 сентября российские пропагандистские медиа заявили, что " украинский беспилотник" сбросил две взрывчатки на подстанцию в Курской области. В результате было обесточивание.