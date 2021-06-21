У Польщі почали вакцинувати від коронавірусу безхатченків

Також від коронавірусу можуть щепитись і люди, в яких немає документів, які посвідчують їхню особу.

У Польщі триває вакцинація від коронавірусу. Там уже почали щеплювати безпритульних.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Так, у польському місті Лудзь розгорнули мобільний пункт щеплення, у якому безпритульні можуть отримати вакцинацію. Щеплюють їх вакциною Johnson & Johnson.

"Ми заохочуємо людей, котрі перебувають у притулках, прийти та вакцинуватися. Натомість є велика група людей, котрі не ночують у притулках, і нам дуже залежить, щоби інформація про можливість вакцинації дійшла теж до них", - каже директор лудзького відділу "Карітас", священик Анджей Партика

Також від коронавірусу можуть щепитись і люди, в яких немає документів, які посвідчують їхню особу.

Нагадаємо, в Індії виявили новий варіант місцевого штаму коронавірусу.

Наскільки затребувана вакцинація в будні дні

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