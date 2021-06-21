В Польше начали вакцинировать от коронавируса бездомных

Также от коронавируса могут привиться и люди, у которых нет документов, удостоверяющих их личность.
В Польше продолжается вакцинация от коронавируса. Там уже начали прививать бездомных.
Об этом сообщает "Польское радио".
Так, в польском городе Лодзь развернули мобильный пункт, в котором бездомные могут пройти вакцинацию. Прививают их вакциной Johnson & Johnson.
"Мы поощряем людей, которые находятся в приютах, прийти и вакцинироваться. Но есть большая группа людей, которые не ночуют в приютах, и нам очень важно, чтобы информация о возможности вакцинации дошла тоже к ним", — говорит директор лудзького отдела "Каритас" священник Анджей Партыка.
Также от коронавируса могут прививаться и люди, у которых нет документов, удостоверяющих их личность.
Напомним, в Индии обнаружили новый вариант местного штамма коронавируса.