Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 июня

В Украине количество больных коронавирусом выросло на более чем 300.

В Украине по состоянию на утро 21 июня было зафиксировано 323 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 16 человек, еще 677 выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки госпитализированы 375 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 8 943 человека;

методом ИФА — 1 147 людей;

экспресс-тестами — 4 008 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 229 846 человек;

выздоровели — 21 52 140 человек;

летальных исходов — 52 032;

проведения ПЦР-тестов — 10 679 015.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

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Напомним, ранее инфекционистка Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская предупредила, что в Украине после Евро-2020 может появиться штамм коронавируса Delta (индийский штамм коронавируса), который уже быстро распространяется по миру.

Кроме того, ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.

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