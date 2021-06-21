Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 июня

В Украине количество больных коронавирусом выросло на более чем 300.
В Украине по состоянию на утро 21 июня было зафиксировано 323 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 16 человек, еще 677 выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки госпитализированы 375 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 8 943 человека;
- методом ИФА — 1 147 людей;
- экспресс-тестами — 4 008 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 229 846 человек;
- выздоровели — 21 52 140 человек;
- летальных исходов — 52 032;
- проведения ПЦР-тестов — 10 679 015.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.
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Напомним, ранее инфекционистка Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская предупредила, что в Украине после Евро-2020 может появиться штамм коронавируса Delta (индийский штамм коронавируса), который уже быстро распространяется по миру.
Кроме того, ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.