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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 червня

УНІАН

В Україні кількість хворих на коронавірус зросла на понад 300.

В Україні станом на ранок 21 червня зафіксовано 323 випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 16 людей, ще 677 одужали.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Також за минулу добу госпіталізовано 375 осіб.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 8 943 особи;
  • методом ІФА – 1 147 осіб;
  • експрес-тестами – 4 008 осіб.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 229 846 особи;
  • одужало – 2 152 140 осіб;
  • летальних випадків – 52 032;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (95,)  Миколаївській (26),  Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.  

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Нагадаємо, раніше інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська попередила, що в Україні після Євро-2020 може з'явитись штам коронавірусу Delta (індійський штам коронавірусу), який уже швидко поширюється світом. 

Крім того, раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

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