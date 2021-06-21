Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 червня

В Україні кількість хворих на коронавірус зросла на понад 300.

В Україні станом на ранок 21 червня зафіксовано 323 випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 16 людей, ще 677 одужали.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Також за минулу добу госпіталізовано 375 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 8 943 особи;

методом ІФА – 1 147 осіб;

експрес-тестами – 4 008 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 229 846 особи;

одужало – 2 152 140 осіб;

летальних випадків – 52 032;

проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

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Нагадаємо, раніше інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська попередила, що в Україні після Євро-2020 може з'явитись штам коронавірусу Delta (індійський штам коронавірусу), який уже швидко поширюється світом.

Крім того, раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

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