У Росії під час вибуху загинули шестеро солдат-строковиків

У Курській області Росії військовослужбовці термінової служби випадково вчинили вибух. За попередніми даними, шестеро військових загинуло.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що вибух стався вранці 20 лютого в одному із районів Курської області.

"Військовослужбовці, які розташувалися в бліндажі, топили піч і необачно пліснули туди якусь горючу рідину. Після цього пролунав вибух і спалахнуло полум'я, на вулицю вдалося вибігти тільки двом військовим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок "бавовни" у місті Шебекіно Бєлгородської області РФ загинули п'ятеро російських військових строкової служби. Ще двоє окупантів отримали поранення.

“Бавовна” по Росії! Вибухи у Криму, Ростові-на-Дону, Бєлгороді

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