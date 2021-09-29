У Тунісі уряд вперше очолить жінка

Прем'єркою стане науковиця.

У Тунісі вперше в історії уряд очолить жінка: президент країни запропонував сформувати його Найле Боуден.

Про це повідомляє агентство AFP.

"Президент Республіки Каїса Саїд доручив Найле Боуден сформувати уряд якомога швидше", - йдеться в заяві його офісу.

До слова, Саїд назвав висунення жінки в прем'єр-міністри "історичним моментом".

Найле Боуден стане десятим прем'єром від 2011 року - відколи під час революції президентське крісло покинув диктатор Зін аль-Абдин бен Алі, який правив країною понад 30 років. Боуден очолювала проєкт реформи вищої освіти в Тунісі і працювала на керівних посадах в Міністерстві освіти. Вона має звання доктора наук в області геології.

Слід зауважити, що лідер тунісців 25 липня відправив попередній уряд у відставку, зупинив роботу парламенту, а також зняв недоторканність з депутатів. Таким чином Каїса Саїд взяв на себе всі владні повноваження в країні.

Правозахисники закликали президента призначити новий уряд. Справа у тому, що його активно критикували у поверненні країни до авторитаризму.

Як повідомлялося, раніше Туніс сколихнули масові антиурядові протести. Людей обурила провальна боротьба уряду з пандемією та економічна криза, яка поглибилися в останні місяці.

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