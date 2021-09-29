В Тунисе правительство впервые возглавит женщина

Премьером станет ученая.

В Тунисе впервые в истории правительство возглавит женщина: президент страны предложил сформировать его Найле Боуден.

Об этом сообщает агентство AFP.

"Президент Республики Каиса Саид поручил Найле Боуден сформировать правительство как можно скорее", — говорится в заявлении его офиса.

К слову, Саид назвал выдвижение женщины в премьер-министры "историческим моментом".

Найле Боуден станет десятым премьером с 2011 года — с тех пор во время революции президентское кресло покинул диктатор Зин аль-Абдин бен Али, который правил страной более 30 лет. Боуден возглавляла проект реформы высшего образования в Тунисе и работала на руководящих должностях в Министерстве образования. Она имеет степень доктора наук в области геологии.

Следует заметить, что лидер тунисцев 25 июля отправил предыдущее правительство в отставку, остановил работу парламента, а также снял неприкосновенность с депутатов. Таким образом Каиса Саид взял на себя все властные полномочия в стране.

Правозащитники призвали президента назначить новое правительство. Дело в том, что его активно критиковали в возвращении страны к авторитаризму.

Как сообщалось, ранее Тунис всколыхнули массовые антиправительственные протесты. Людей возмутило провальная борьба правительства с пандемией и экономический кризис, углубились в последние месяцы.

Новости мира: политическая оппозиция Туниса назвала переворотом отстранение премьера от должности

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку