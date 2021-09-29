Регина Тодоренко призналась, делала ли операцию по уменьшению груди

Также звезда запостила пикантную фотографию.

Певица Регина Тодоренко решила поговорить на тему своих форм.

Артистка говорит, что о ее бюсте часто сплетничают. Некоторые считают, что она делала операцию по уменьшению груди. Однако Регина заверила, что не ложилась под нож пластического хирурга.

Звезда признается, что просто прекратила кормить сына грудью и активно занялась спортом.

"Была же грудь. Была, но только куда-то ушла. Теперь другая сегодня я. И грудь моя... Птицей улететь смогла, — поэтически подписала фото Регина.

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Кроме этого, знаменитость запостила фотографию, где предстала в роскошном черном платье с третьим размером груди.

Кстати, не так давно артистка призналась, что ее травили из-за маленького бюста в юношеском возрасте. Тогда от негативных мыслей ее спасли занятия актерским мастерством. Во взрослом возрасте формы звезды увеличились, вероятно, из-за беременности.

Напомним, недавно Lida Lee рассказала, как планировала себе увеличить грудь. Артистка комплексовала из-за маленького бюста.

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