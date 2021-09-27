Lida Lee о том, как планировала себе увеличить грудь: "Была назначена дата операции"

Lida Lee о том, как планировала себе увеличить грудь: "Была назначена дата операции"

Артистка комплексовала из-за маленькой груди.

Певица и экс-подопечная MONATIK Lida Lee в прямом эфире "Танцев со звездами" призналась, что комплексовала из-за своей груди.

В артистки не слишком пышный бюст. Ей часто говорили это, тем самым развивали в ней комплексы. Поэтому Lida Lee решилась на сложную операцию — она хотела увеличить себе грудь.

"Я очень часто слышала, что у меня маленькая грудь, и я начала в это верить. Была уже назначена дата операции, я приехала, должна была лечь под нож. Но в последний момент я убежала из больницы, потому что мне стало страшно. Я не жалею об этом, ни секунды. Это мое тело, и каким бы оно ни было — оно для меня лучше ", — поделилась исполнительница.

Отметим, что в четвертом прямом Lida Lee с Алексеем Базелой захватили эффектной сальсой под песню группы TVORCHI — "Іди сюда". Оценки пары — 31 балл.

Напомним, стало известно, кто вылетел из проекта после четвертого эфира "Танцев со звездами". В зону риска попали три звездные пары.

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