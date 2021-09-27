"Танцы со звездами": кто вылетел из проекта после четвертого эфира

"Танцы со звездами": кто вылетел из проекта после четвертого эфира

В зону риска попали три звездные пары.

Только что на канале "1+1" состоялся четвертый прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

Участники максимально выкладывались на паркете и пытались удивить зрителей. Впрочем, одной паре все же не удалось достучаться до сердец поклонников.

Так, в результате голосования судей и зрителей проект покинула пара Алексей Суровцев и Мария Колосова.

Алексей Суровцев и Мария Колосова / instagram.com/tanci1plus1

Вместе с ними в зону риска попали: Фагот и Екатерина Тришина и Евгения Власова и Макс Леонов. Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли этих участников.

"Друзья мои, очень жаль, что не удалось исполнить все танцы, которые я хотел. Но я обещаю, что я их изучу дома. Большая честь быть с вами на одном паркете. Спасибо вам! Спасибо судьям, постановщикам, всем", — прокомментировал вылет Суровцев.

Напомним, в четвертом эфире шоу Фаготу стало плохо. Артисту вызвали медиков.

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