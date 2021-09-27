Правительство уволило наблюдательный совет "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" — крупнейшая государственная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 90% газа и нефти в стране.

Кабинет министров Украины уволил членов наблюдательного совета НАК ”Нафтогаз Украины” от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

Об этом на своей странице в Facebook 27 сентября сообщила Юлия Ковалив.

"Сегодня мой последний день в качестве члена наблюдательного совета "Нафтогаза"... Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому теперь акционер (Кабмин) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения, прежде всего для обеспечения отопительного сезона, до избрания нового состава наблюдательного совета", — отметила Ковалив.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

В начале сентября Кабинет министров получил заявления об увольнении трех независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". 7 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьеру — министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Шмыгаль отметил, что конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года, а не позднее чем 1 мая 2022 года должен состояться конкурс на должность председателя правления наблюдательного совета.

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