Уряд звільнив наглядову раду "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні.

Кабінет міністрів України звільнив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" від держави в особі Юлії Ковалів, Наталії Бойко та Юлії Свириденко слідом за незалежними директорами, які подали у відставку на початку вересня.

Про це на своїй сторінці у Facebook 27 вересня повідомила Юлія Ковалів.

"Сьогодні мій останній день в ролі члена наглядової ради "Нафтогазу"... Повноваження всіх членів наглядової ради припинені, тому тепер акціонер (Кабмін) і нове керівництво будуть ухвалювати всі важливі для компанії рішення, насамперед для забезпечення опалювального сезону, до обрання нового складу наглядової ради", - зазначила Ковалів.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів припинив повноваження членів наглядової ради "Нафтогазу", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

На початку вересня Кабінет міністрів отримав заяви про звільнення трьох незалежних членів наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". 7 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив першому віце-прем'єр-міністру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу". Шмигаль зазначив, що конкурс має закінчитися у листопаді 2021 року, а не пізніше ніж 1 травня 2022 року має відбутися конкурс на посаду голови правління наглядової ради.

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