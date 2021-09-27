Lida Lee про те, як планувала собі збільшити груди: "Була призначена дата операції"

Lida Lee про те, як планувала собі збільшити груди: "Була призначена дата операції"

Артистка комплексувала через маленькі груди.

Співачка та експідопічна MONATIK Lida Lee у прямому ефірі "Танців з зірками" зізналась, що комплексувала через свої груди.

Так, в артистки не надто пишний бюст. Їй часто говорили це, тим самим розвивали в ній комплекси. Тому Lida Lee наважилась на складну операцію – вона хотіла збільшити собі груди.

"Я дуже часто чула, що у мене маленькі груди, і я почала в це вірити. Була вже призначена дата операції, я приїхала, мала лягти під ніж. Але в останній момент я втекла з лікарні, тому що мені стало страшно. Я не шкодую про це, ані секунди. Це моє тіло, і яким би воно не було - воно для мене найкраще", - поділилась виконавиця.

Зазначимо, що у четвертому прямому Lida Lee з Олексієм Базелою захопили ефектною сальсою під пісню гурту TVORCHI – "Іди сюда". Оцінки пари – 31 бал.

Нагадаємо, стало відомо, хто вилетів з проєкту після четвертого ефіру "Танців з зірками". До зони ризику потрапило три зіркові пари.

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