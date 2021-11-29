У Туреччині під час страшної негоди загинули мати і дитина

У Туреччині під час страшної негоди загинули мати і дитина

Майже по всій території країни обвалено дерева та потрощено будівлі.

У Туреччині під час смертоносної стихії, що накрила країну, загинули двоє людей. Трагедія сталася у провінції Стамбул.

Про це йдеться у випуску ТСН за 16:45.

Жертвами негоди стали мати і дитина, які смертельно травмувалися, коли вітер зірвав дах.

Як повідомляється, у Стамбулі через стихію повалило дерева, потрощило черепицю та підтопило узбережжя країни.

На численних відео, які очевидці продовжують розміщувати в Мережі, видно, як потужний ураган обрушив цілу вежу з годинником у стамбульському районі Чаталаджа.

На одному із зафільмованих кадрів видно, як по шосе проїжджає автомобіль, а вже за кілька секунд потому на те саме місце падає гігантська споруда.

Бушує негода і посеред самого Стамбула. Там просто у місті фіксують хвилі висотою до трьох метрів, причиною яких є потужний вітер.

Синоптики попереджають, що негода вируватиме у кількох районах Туреччини ще й завтра.

Новини світу: мати і дитина загинули під час потужного шторму у провінції Стамбул

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