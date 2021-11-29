У Туреччині під час страшної негоди загинули мати і дитина

Майже по всій території країни обвалено дерева та потрощено будівлі.
У Туреччині під час смертоносної стихії, що накрила країну, загинули двоє людей. Трагедія сталася у провінції Стамбул.
Про це йдеться у випуску ТСН за 16:45.
Жертвами негоди стали мати і дитина, які смертельно травмувалися, коли вітер зірвав дах.
Як повідомляється, у Стамбулі через стихію повалило дерева, потрощило черепицю та підтопило узбережжя країни.
На численних відео, які очевидці продовжують розміщувати в Мережі, видно, як потужний ураган обрушив цілу вежу з годинником у стамбульському районі Чаталаджа.
На одному із зафільмованих кадрів видно, як по шосе проїжджає автомобіль, а вже за кілька секунд потому на те саме місце падає гігантська споруда.
Бушує негода і посеред самого Стамбула. Там просто у місті фіксують хвилі висотою до трьох метрів, причиною яких є потужний вітер.
Синоптики попереджають, що негода вируватиме у кількох районах Туреччини ще й завтра.