В Турции во время страшной непогоды погибли мать и ребенок

В Турции во время страшной непогоды погибли мать и ребенок

Почти по всей территории страны обрушены деревья и разрушены здания.

В Турции во время смертоносной стихии, накрывшей страну, погибли два человека. Трагедия произошла в провинции Стамбул.

Об этом говорится в выпуске ТСН за 16:45.

Жертвами непогоды стали мать и ребенок, которые получили смертельные травмы, когда ветер сорвал крышу.

Как сообщается, в Стамбуле из-за стихии свалило деревья, разгромило черепицу и подтопило побережье страны.

На многочисленных видео, которые очевидцы продолжают размещать в Сети, видно, как мощный ураган обрушил целую башню с часами в стамбульском районе Чаталаджа.

На одном из запечатленных кадров видно, как по шоссе проезжает автомобиль, а уже через несколько секунд на то же место падает гигантское сооружение.

Бушует непогода и посреди самого Стамбула. Там прямо в городе фиксируют волны высотой до трех метров, причиной которых является мощный ветер.

Синоптики предупреждают, что ненастье будет бушевать в нескольких районах Турции еще и завтра.

Новости мира: мать и ребенок погибли во время мощного шторма в провинции Стамбул

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