В Афганістані під час молитви прогримів вибух (відео)

В Афганістані під час молитви прогримів вибух (відео)

Є жертви та постраждалі.

Під час молитви в мечеті шиїта афганської провінції Кундуз стався вибух. Про подію повідомив очевидець.

За попередніми даними, у результаті вибуху загинуло 100 осіб. Постраждалих - 200. Відомо, що вони госпіталізовані.

Хто стоїть за вибухом - наразі невідомо.

Нагадаємо, 4 жовтня, біля мечеті Ід-Гах у Кабулі в Афганістані вибухнула бомба. Є загиблі та поранені. ЗМІ повідомляють різну кількість жертв – від двох до 12 загиблих, а також до 32 поранених. Усі вони – цивільні. У момент вибуху в мечеті відбувалася панахида за матір'ю речника "Талібану" Забіхулли Муджахіда.

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