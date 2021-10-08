В Афганістані під час молитви прогримів вибух (відео)

Є жертви та постраждалі.
Під час молитви в мечеті шиїта афганської провінції Кундуз стався вибух. Про подію повідомив очевидець.
За попередніми даними, у результаті вибуху загинуло 100 осіб. Постраждалих - 200. Відомо, що вони госпіталізовані.
Хто стоїть за вибухом - наразі невідомо.
Нагадаємо, 4 жовтня, біля мечеті Ід-Гах у Кабулі в Афганістані вибухнула бомба. Є загиблі та поранені. ЗМІ повідомляють різну кількість жертв – від двох до 12 загиблих, а також до 32 поранених. Усі вони – цивільні. У момент вибуху в мечеті відбувалася панахида за матір'ю речника "Талібану" Забіхулли Муджахіда.
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