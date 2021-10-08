В Афганистане во время молитвы прогремел взрыв (видео)

В Афганистане во время молитвы прогремел взрыв (видео)

Есть жертвы и пострадавшие.

Во время молитвы в шиитской мечети афганской провинции Кундуз произошел взрыв. О происшествии сообщил очевидец.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли 100 человек. Пострадавших — 200. Известно, что они госпитализированы.

Кто стоит за взрывом — пока неизвестно.

Напомним, 4 октября, около мечети Ид-Гах в Кабуле в Афганистане взорвалась бомба. Есть погибшие и раненые. СМИ сообщают разное количество жертв — от двух до 12 погибших, а также до 32 раненых. Все они — гражданские. В момент взрыва в мечети проходила панихида по матери представителя "Талибана" Забихулла Муджахида.

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