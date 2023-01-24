В американській школі сталася стрілянина: є загиблі

Двоє учнів були смертельно поранені у школі в Де-Мойні, штат Айова, яка призначена для знедоленої молоді та має тісні зв’язки з поліцією, повідомила влада.

Про це пише NBC News.

Виклик про допомогу надійшов близько 12:50. Офіцери, які прийшли на допомогу, знайшли двох учнів і дорослого працівника школи пораненими.

Стан постраждалого співробітника оцінюється як стабільний.

Свідки надали поліції опис автомобіля, який тікав, і його вистежили.

Поліція повідомила, що автомобіль зупинили за 2 милі на південь від школи, і двоє людей негайно здалися, а третій втік.

Підрозділ К-9 допоміг поліції затримати третього підозрюваного.

Усі троє потенційних підозрюваних перебувають під вартою, і їх опитують детективи.

Стрілянина в Айові сталася після інших тривожних випадків стрілянини у США.

Нагадаємо, що раніше у США знайшли убивцю десяти осіб у Каліфорнії.

Стрілянина в парку Монтерей, в результаті якої загинули п'ять чоловіків і п'ятеро жінок, сталася в студії бальних танців Star у будівлі на Вест-Гарві-авеню. Раніше того ж дня тут відбувся фестиваль напередодні місячного Нового року, головного свята в багатьох азійських громадах.

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