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В американській школі сталася стрілянина: є загиблі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В американській школі сталася стрілянина: є загиблі

Фото: Associated Press

У школі Де-Мойна внаслідок стрілянини загинули двоє учнів.

Двоє учнів були смертельно поранені у школі в Де-Мойні, штат Айова, яка призначена для знедоленої молоді та має тісні зв’язки з поліцією, повідомила влада.

Про це пише NBC News. 

Виклик про допомогу надійшов близько 12:50. Офіцери, які прийшли на допомогу, знайшли двох учнів і дорослого працівника школи пораненими. 

Стан постраждалого співробітника оцінюється як стабільний.

Свідки надали поліції опис автомобіля, який тікав, і його вистежили. 

Поліція повідомила, що автомобіль зупинили за 2 милі на південь від школи, і двоє людей негайно здалися, а третій втік.

Підрозділ К-9 допоміг поліції затримати третього підозрюваного. 

Усі троє потенційних підозрюваних перебувають під вартою, і їх опитують детективи. 

Стрілянина в Айові сталася після інших тривожних випадків стрілянини у США. 

Нагадаємо, що раніше у США знайшли убивцю десяти осіб у Каліфорнії

Стрілянина в парку Монтерей, в результаті якої загинули п'ять чоловіків і п'ятеро жінок, сталася в студії бальних танців Star у будівлі на Вест-Гарві-авеню. Раніше того ж дня тут відбувся фестиваль напередодні місячного Нового року, головного свята в багатьох азійських громадах.

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Дата публікації
Перегляди
2392
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