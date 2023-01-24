В американской школе произошла стрельба: есть погибшие

В школе Де-Мойна в результате стрельбы погибли двое учеников.

Двое учеников были смертельно ранены в школе в Де-Мойне, штат Айова, которая предназначена для обездоленной молодежи и имеет тесные связи с полицией, сообщили власти.

Об этом пишет NBC News.

Вызов о помощи поступил около 12:50. Пришедшие на помощь офицеры нашли двоих учеников и взрослого работника школы ранеными.

Состояние пострадавшего сотрудника оценивается как стабильное.

Свидетели предоставили полиции описание убегающего автомобиля и его выследили.

Полиция сообщила, что автомобиль остановили в 2 мили к югу от школы, и два человека немедленно сдались, а третий скрылся.

Подразделение К-9 помогло полиции задержать третьего подозреваемого.

Все трое потенциальных подозреваемых находятся под стражей и опрашивают детективы.

Стрельба в Айове произошла после других тревожных случаев стрельбы в США.

Напомним, что ранее в США нашли убийцу десять человек в Калифорнии.

Стрельба в парке Монтерей, в результате которой погибли пять мужчин и пять женщин, произошла в студии бальных танцев Star в здании на Вест-Гарви-авеню. Ранее в тот же день здесь состоялся фестиваль в канун лунного Нового года, главного праздника во многих азиатских общинах.

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