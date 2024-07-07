В Австралії дівчинку з'їв крокодил

Востаннє дитину бачили під час купання.

На півночі Австралії правоохоронці виявили останки дівчинки, яку схопив крокодил під час купання у водоймі — їх відправили на дослідження.

Про це пише Associated Press.

За словами старшої сержантки поліції Еріки Гібсон, наразі крокодила-вбивцю намагаються знайти, він може залишатися у сусідніх водоймах.

До пошуків залучили правоохоронців та місцевих мешканців.

Морських крокодилів, що мешкають по всій північній околиці Австралії - від Брума в Західній Австралії до Гладстона у Квінсленді – майже повністю винищили. Але в 1970-х роках цю практику заборонили. Відтоді їхня чисельність відновилась.

Наразі на території Австралії мешкає понад 100 тисяч крокодилів – більше, ніж будь-де у світі. Однак вони рідко нападають на людей.

Нагадаємо, в індійському штаті Одіша 17-річна дівчина потрапила до пащі крокодила. Трагедія трапилася на очах у її сестри.

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