В іспанській Астурії вимагають надати офіційний статус місцевій мові

Іспанія вже визнає чотири офіційні мови — каталонська, мова басків, галісійська та аранська, Астурійська скоро може доповнити цей список.

В іспанській Астурії регіональний уряд пропонує надати місцевій астурійській мові рівний статус з іспанською.

Про боротьбу за п’яту офіційну мову Іспанії пише The Guardian.

Астурійська мова має рівний статус з іспанською лише в деяких районах регіону.

"Баскські сепаратисти склали зброю більше 10 років тому, і коли каталонський рух за незалежність зараз йде на спад, здавалося, що Іспанія , національна держава, якій загрожує розпад за регіональними та мовними ознаками, знову зшилася. Але національна єдність може зіткнутися з наступним викликом, який кинув маленький і переважно сільський регіон, відомий своїми молочними продуктами, сидром і, донедавна, видобутком вугілля", — пишуть у виданні про Астурію, регіон Іспанії на півночі Піренейського півострова.

У жовтні до 10 тис. людей пройшли маршем через Ов'єдо, столицю Астурії, вимагаючи прав для астурійської мови.

Питання, скільки з мільйона жителів Астурії щодня розмовляють астурійською мовою, є спірним. За різними даними, носіями астурійської мови є від 100 до 400 тис. людей. Багато хто стверджує, що астурійська мова – це трохи більше, ніж іспанський діалект.

Іспанія вже визнає чотири офіційні мови — каталонська, мова басків, галісійська та аранська – кожна з них має рівний статус з іспанською в регіоні, де нею говорять.

Якщо астурійська мова приєднається до їхніх лав, інші мови меншин Арагону, Леону та Естремадури, а також іспанські ромські мови Кало та Ерромінчелла можуть вимагати подібного ставлення.

"Ми — реалісти. У нас немає проблем із двомовністю. Ми знаємо, що астурійська мова — це малопоширена мова, яка належить невеликій громаді з мільйоном людей, і що іспанська і надалі залишатиметься основною формою спілкування з рештою світу. Але без захисту, передбаченого конституцією, вона не може вижити", — зазначає Хосе Антон Гонсалес, президент Академії астурійської мови.

Берта Піньян, міністр культури Астурії, стверджує, що надання мови статусу офіційної просто стверджує права носіїв відповідно до конституції.

Активісти хочуть зберегти астурійську мову, забезпечивши її викладання в школах. Але головною мотивацією прагнення до розширення статусу є підвищення її авторитету та використання в суспільному житті.

Однак деякі астурійці побоюються, що мова стане політичною зброєю, як у випадку з каталонською, мовою басків та, меншою мірою, галісійською.

Натомість офіційні мови Іспанії за межами своїх регіонів стикаються з все більш гучним іспанським націоналізмом. Ультраправа партія Vox різко виступала проти мов меншин.

Відродження лінгвістичного регіоналізму, здається, підриває процес, через який у 19 столітті виникли багато національних держав Європи. Мовна стандартизація була використана як об'єднуючий фактор, наприклад, при створенні Італійської держави в 1871 році. Проте в останні десятиліття мова використовувалася як виправдання розділення, а не єдності.

Читайте також: