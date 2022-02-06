В испанской Астурии требуют предоставить официальный статус местному языку

Испания уже признает четыре официальных языка – каталонский, язык басков, галисийский и аранский, Астурийский скоро может дополнить этот список.

В испанской Астурии региональное правительство предлагает предоставить местному астурийскому языку равный статус с испанским.

О борьбе за пятый официальный язык Испании пишет The Guardian.

Астурийский язык имеет равный статус с испанским только в некоторых районах региона.

"Баскские сепаратисты сложили оружие более 10 лет назад, и когда каталонское движение за независимость сейчас идет на убыль, казалось, что Испания, национальное государство, которому угрожает распад по региональным и языковым признакам, снова сшилось. Но национальное единство может столкнуться со следующим вызовом, которое бросил маленький и преимущественно сельский регион, известный своими молочными продуктами, сидром и, до недавнего времени, добычей угля", — пишут в издании об Астурии, регионе Испании на севере Пиренейского полуострова.

В октябре до 10 тыс. человек прошли маршем по Овьедо, столицу Астурии, требуя прав для астурийского языка.

Вопрос, сколько из миллиона жителей Астурии ежедневно говорят на астурийском языке, является спорным. По разным данным, носителями астурийского языка являются от 100 до 400 тыс. человек. Многие утверждают, что астурийский язык – это немного больше, чем испанский диалект.

Испания уже признает четыре официальных языка — каталонский, язык басков, галисийский и аранский – каждый из них имеет равный статус с испанским в регионе, где им говорят.

Если астурийский язык присоединится к их рядам, другие языки меньшинств Арагона, Леона и Эстремадуры, а также испанские ромские языки Кало и Эрроминчелла могут требовать подобного отношения.

"Мы — реалисты. У нас нет проблем с двуязычием. Мы знаем, что астурийский язык — это малораспространенный язык, который принадлежит небольшой общине с миллионом людей, и что испанский и в дальнейшем будет оставаться основной формой общения с остальным миром. Но без защиты, предусмотренной конституцией, он не может выжить", — отмечает Хосе Антон Гонсалес, президент Академии астурийского языка.

Берта Пиньян, министр культуры Астурии, утверждает, что предоставление языка статуса официального просто утверждает права носителей в соответствии с конституцией.

Активисты хотят сохранить астурийский язык, обеспечив его преподавание в школах. Но главной мотивацией стремления к расширению статуса является повышение авторитета и использования в общественной жизни.

Однако некоторые астурийцы опасаются, что язык станет политическим оружием, как в случае с каталонским, языком басков и, в меньшей степени, галисийским.

В то же время официальные языки Испании за пределами своих регионов сталкиваются со все более громким испанским национализмом. Ультраправая партия Vox резко выступала против языков меньшинств.

Возрождение лингвистического регионализма, кажется, подрывает процесс, из-за которого в 19 веке возникло много национальных государств Европы. Языковая стандартизация была использована как объединяющий фактор, например, при создании Итальянского государства в 1871 году. Однако в последние десятилетия язык использовался как оправдание разделения, а не единства.

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