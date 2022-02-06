Звезда Сети Лилу45 спела с участницей на сцене "Голосу країни-12"

В шоу приняла участие Наталья Миколаенко.

На 1+1 начался третий эфир шоу "Голос країни-12".

На этой неделе попробовала свои силы Наталья Миколаенко из Белой Церкви. 22-летняя девушка посвятила выступление своему папе, который сам воспитывал дочь. Мама участницы умерла после борьбы с раком, когда девушке был год.

"Папа подарил мне максимально много любви, тепло. У него получилось заменить маму и папу. Он увидел во мне талант и повел в музыкальную школу", – поделилась она.

пресс-служба канала "1+1"

Наталья несколько раз штурмовала сцену "Голосу" и других конкурсов. В этот раз покорять тренеров она решила с хитом молодой исполнительницы Лилу45 – "Восемь".

На последних секундах все тренеры нажали на красные кнопки. Неожиданно на сцене появилась автор песни. Вместе с Натальей они спели для зрителей.

Когда наступило время выбирать своего тренера, Миколаенко пошла в команду Нади Дорофеевой.

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