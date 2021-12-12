Раскол Боснии и Герцеговины: Запад предостерегает сербов от сепаратизма

ЕС, США, Великобритания, Германия, Франция и Италия осудили решение Республики Сербской о выходе из общегосударственных учреждений Боснии и Герцеговины.

Парламент Республики Сербской, федеративной составляющей Боснии и Герцеговины проголосовал за выход из боснийской армии, служб безопасности, налоговой и судебной систем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

ЕС, США, Великобритания, Германия, Франция и Италия осудили это решение.

"Члены правящей коалиции в Республике Сербской должны отдавать себе отчет, что продолжение этого тупикового пути бросания вызова Дейтонским соглашениям наносит ущерб экономическим перспективам, угрожает стабильности страны и всего региона и ставит под угрозу будущее БиГ с ЕС", — говорится в заявлении.

Отметим, что Босния находится в политическом кризисе из-за сепаратизма Республики Сербской, и, в частности, экс-президента, Милорада Додика — ярого сторонника России и Путина. Додик выступает за отделение федеративной составляющей Боснии – Республики Сербской и присоединение ее к соседней Сербии.

Напомним, что Британия согласилась разместить в одной из своих тюрем бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, осужденного на пожизненный срок за геноцид в Сребренице для отбывания наказания.