Розкол Боснії і Герцеговини: Захід застерігає сербів від сепаратизму

Розкол Боснії і Герцеговини: Захід застерігає сербів від сепаратизму

ЄС, США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія засудили рішення Республіки Сербської щодо виходу із загальнодержавних установ Боснії і Герцеговини.

Парламент Республіки Сербської, федеративної складової Боснії та Герцеговини, проголосував за вихід з боснійської армії, служб безпеки, податкової та судової систем.

Про це інформує "Європейська правда".

ЄС, США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія засудили це рішення.

"Члени правлячої коаліції в Республіці Сербській повинні усвідомлювати, що продовження цього тупикового шляху кидання виклику Дейтонським угодам завдає шкоди економічним перспективам, загрожує стабільності країни та всього регіону та ставить під загрозу майбутнє БіГ із ЄС", — йдеться у заяві.

Зазначимо, що Боснія перебуває у політичній кризі через сепаратизм Республіки Сербської, і, зокрема, експрезидента, Мілорада Додіка — затятого прихильника Росії і Путіна. Додік виступає за відділення федеративної складової Боснії — Республіки Сербської і приєднання її до сусідньої Сербії.

Нагадаємо, що Британія погодилася розмістити в одній зі своїх в'язниць колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, засудженого на довічний термін за геноцид у Сребрениці для відбуття покарання.