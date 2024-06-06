Відомого репера C.Gambino застрелили у Швеції

Пораненого чоловіка доправили до лікарні, де він помер.

У Шведському місті Гетеборг група невідомих людей напала та застрелила відомого репера C.Gambino.

Про це інформує Sky News.

Місцева поліція розповіла журналістам, що на 26-річного репера напали "декілька чоловіків", які здійснили кілька пострілів.

Правоохоронці прибули на місце події о 22.42 годині. Пораненого чоловіка доправили до лікарні, де він помер після опівночі.

Поліція розпочала розслідування за фактом вбивства та намагається визначити його маршрут, щоб узнати, що передувало вбивства.

Поліція також зазначила, що C.Gambino мав проблеми з законом у минулому, але підкреслила, що мотиви нападу поки що невідомі.

Виконавець мав понад мільйон слухачів на Spotify і лише минулого місяця виграв "Grammi" — еквівалент премії "Греммі" в Швеції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виконавець хіта Gangsta's Paradise, репер Coolio, помер від передозування фентанілом.

Крім того, ми раніше інформували, що відомого американського репера жорстоко побили у ванній спортзали.

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