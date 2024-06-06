Астрологічний прогноз на 6 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові справи – вони рухатимуться повільно і не увінчатимуться очікуваним результатом. Від ухвалення серйозних рішень також краще відмовитись – велика ймовірність серйозної помилки.

Символ дня: гідра.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: чорні перли, білий опал.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення захворювань, пов'язаних зі сферою психіки – депресивні стани та нудьга.

Харчування дня: можна проводити очищення організму, перейшовши на їжу або детокс-дієту.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись – вона може позбавити навіть тієї невеликої кількості енергії, яка залишилася у людини.

Дачні роботи дня: можна обрізати старі та сухі гілки дерев, стригти кущі та газони.

Магія та містика дня: ворожити можна тільки в тому разі, якщо людину цікавлять питання життя та смерті.

Сни дня: сни цієї ночі можуть виявитися похмурими та морально важкими, але довіряти їм не варто – вони не обіцяють нічого страшного, головне, правильно трактувати їхні символи.

Табу дня: не можна розмовляти з незнайомцями

Цитата дня: «Кожен вбачає в іншому лише те, що міститься в ньому самому, бо він може осягнути його і розуміти його тільки в міру власного інтелекту» (Артур Шопенгауер).

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