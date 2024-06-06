Астрологический прогноз на 6 июня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела – они будут двигаться медленно и не увенчаются ожидаемым результатом. От принятия серьезных решений также лучше отказаться – велика вероятность серьезной ошибки.
Символ дня: Гидра.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный, алый, багровый, пунцовый.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, белый опал.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка.
Болезни дня: велика вероятность обострения заболеваний, связанных со сферой психики – депрессивные состояния и хандра.
Питание дня: можно проводить очищение организма, перейдя на постную пищу или детокс-диету.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться – она может лишит даже того небольшого количества энергии, которое осталась у человека.
Дачные работы дня: можно обрезать старые и сухие ветви деревьев, стричь кусты и газоны.
Магия и мистика дня: гадать можно только в том случае, если человека интересуют вопросы жизни и смерти.
Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться мрачными и морально тяжелыми, но доверять им не стоит – они не сулят ничего страшного, главное, правильно трактовать их символы.
Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами
Цитата дня: «Каждый усматривает в другом лишь то, что содержится в нем самом, ибо он может постичь его и понимать его только в меру собственного интеллекта» (Артур Шопенгауэр).
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