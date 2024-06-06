В Белгородской области беспилотник атаковал нефтебазу: загорелся резервуар

В результате атаки дрона пострадавших нет.
Власти Белгородской области России сообщили об атаке беспилотника на нефтебазу в области.
Об этом заявил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в результате атаки пострадала нефтебаза на территории Старооскольского городского округа Белгородской области.
"В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров", — рассказал он и добавил, что пожар уже был ликвидирован, и что пострадавших нет
Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины наращивает количество ударов по территории РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в России горят нефтебазы и НПЗ после атаки дронов.
Читайте также:
- СБУ и ВСУ устроили "фейерверк" на военном аэродроме РФ "Кущевск" и Славянском НПЗ
- Удар по порту в Новороссийске: появилось видео последствий "хлопка"
- В России снова пылает: дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае — работа приостановлена (видео)