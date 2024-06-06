В Белгородской области беспилотник атаковал нефтебазу: загорелся резервуар

В результате атаки дрона пострадавших нет.

Власти Белгородской области России сообщили об атаке беспилотника на нефтебазу в области.

Об этом заявил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате атаки пострадала нефтебаза на территории Старооскольского городского округа Белгородской области.

"В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров", — рассказал он и добавил, что пожар уже был ликвидирован, и что пострадавших нет

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины наращивает количество ударов по территории РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России горят нефтебазы и НПЗ после атаки дронов.

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