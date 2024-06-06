У Бєлгородській області безпілотник атакував нафтобазу: загорівся резервуар

Внаслідок атаки дрона постраждалих немає.
Влада Бєлгородської області Росії повідомила про атаку безпілотника на нафтобазу в області.
Про це заявив губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков.
Він зазначив, що в результаті атаки постраждала нафтобаза на території Старооскольського міського округу Бєлгородської області.
"Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів", - розповів він та додав, що пожежу вже було ліквідовано, і що постраждалих немає
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України нарощує кількість ударів по території РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що у Росії горять нафтобази та НПЗ після атаки дронів.
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