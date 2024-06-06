Известного рэпера C.Gambino застрелили в Швеции

Раненого мужчину доставили в больницу, где он скончался.
В Шведском городе Гетеборг группа неизвестных напала и застрелила известного рэпера C.Gambino.
Об этом информирует Sky News.
Местная полиция рассказала журналистам, что на 26-летнего рэпера напали "несколько мужчин", совершивших несколько выстрелов.
Правоохранители прибыли на место происшествия в 22:42. Раненого мужчину доставили в больницу, где он умер после полуночи.
Полиция начала расследование по факту убийства и пытается определить его маршрут, чтобы узнать, что предшествовало убийству.
Полиция также отметила, что у C.Gambino были проблемы с законом в прошлом, но подчеркнула, что мотивы нападения пока неизвестны.
У исполнителя было более миллиона слушателей на Spotify и только в прошлом месяце выиграл "Grammi" — эквивалент премии "Грэмми" в Швеции.
Напомним, ранее сообщалось, что исполнитель хита Gangsta's Paradise, рэпер Coolio, умер от передозировки фентанилом.
Кроме того, мы ранее информировали, что известного американского рэпера жестоко избили в ванном спортзале.
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