Исполнитель хита Gangsta's Paradise, рэпер Coolio, скончался от передозировки фентанилом

Американский рэпер Coolio, которого многие знают по исполнению хита Gangsta's Paradise, умер от передозировки фентанилом.

С таким заявлением спустя шесть месяцев после смерти музыканта выступил его менеджер и друг Джарез Поузи. В заключении окружного коронера Лос-Анджелеса также было отмечено, что в организме рэпера были обнаружены следы героина и метамфетамина, пишет The Guardian.

Кроме того, следователи установили, что тяжелая форма астмы Coolio и многолетнее курение сигарет также сыграли роль в его смерти и неспособности его тела дать отпор.

Менеджер артиста добавил, что дети музыканта — Бренди, Джеки, Мелан, Кристофер, Артис III, Дариус и Артиша — будут помнить своего отца как великого человека, каким он был. Они намерены почтить память отца в документальных кинопроектах.

Напомним, американский рэпер Coolio ушел из жизни 28 сентября прошлого года. Он умер в доме своего друга в Лос-Анджелесе. Тогда причиной смерти назвали остановку сердца.

Отметим, что в 90-х Coolio приобрел бешеную популярность на рэп-сцене. В частности, его трек "Gangsta's Paradise" для фильма "Опасные умы" 1995 года с Мишель Пфайффер в главной роли сделал его очень известным. Песня стала одной из самых популярных рэп-композиций всех времен, возглавляла чарт Billboard Hot 100 в течение трех недель и в 1995 году стала синглом №1 в Соединенных Штатах. В 1996 году "Gangsta's Paradise" был номинирован на "Запись года" и "Лучшее сольное рэп-исполнение" на премии "Грэмми" – Coolio получил статуэтку в последней номинации.

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