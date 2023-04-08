Анатолич мастерски спародировал Ани Лорак и ее бессмысленное интервью: "В целом, я не тупая"

Украинский шоумен Анатолий Анатолич, равно как и бывшие фанаты одиозной певицы Ани Лорак, остался под негативным впечатлением от недавнего интервью артистки.

Так, российской журналистке Лорак пожаловалась, что стала "заложницей политических действий в Украине", что ее преследовали и, наконец, заставили выехать на россию, где ей руку помощи протянул путинист Филипп Киркоров. Кстати, она заявила, что Киркоров ей заменил старшего брата, который погиб на войне в Афганистане. Также во время интервью скандальная артистка ни разу не вспомнила о войне, сказав лишь, что "случилось то, что случилось".

В свою очередь, Анатолий Анатолич пересказал часовое интервью Лорак за 90 секунд, вынеся основные тезисы:

"Когда случилось то, что случилось, в целом, это разбивает мое сердце. Начались политические преследования и произошло то, что произошло. Мои зрители, моя музыка. Моя музыка и мои зрители. Политические преследования. Филипп Киркоров. Он мне как старший брат. Мой старший брат погиб в Афгане, а Филипп Киркоров не погиб в Афгане, поэтому он теперь мой старший брат. Политическая ситуация, эти все гонения. Нет. В целом я не тупая. Я понимаю, что происходят политические гонения, эта вся политическая ситуация. Случилось то, что случилось. Филипп Киркоров теперь мой старший брат", — коротко пересказал разговор Лорак с российской журналисткой Анатолич.

Напомним, ранее Ани Лорак метко высмеял Сергей Притула. Волонтер прокомментировал оправдание одиозной певицы о том, что она не помогает ВСУ финансово. Как известно, Лорак заподозрили в помощи украинским военным, артистку взялись проверять в Генпрокуратуре и хотят признать "иноагентом".

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