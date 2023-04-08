В Днепре нашли пропавшего мальчика: где он находился (видео)

В Днепре нашли 9-летнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся.

О подробностях спасательной операции сообщили в полиции региона.

"Ребенок был найден в камышах на побережье Днепра и передан родителям. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, почти сутки весь личный состав полиции Днепра, работники аэроразведки, кинологи, волонтеры, курсанты университета внутренних дел, патрульные полицейские и чрезвычайники разыскивали пропавшего мальчика. Было отработано побережье Днепра по ул. Маршала Малиновского и просп. Мануйловского. Полицейские проверили дворы домов, недострои и всю территорию, прилегающую к месту исчезновения ребенка.

С помощь квадрокоптера осматривали территорию, чтобы не пропустить ни один участок. Полицейские отработали видео с камер наблюдения и проверили все возможные места, куда мог пойти ребенок. Благодаря всем проведенным мероприятиям и привлечению большого количества людей Ивана удалось разыскать.

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